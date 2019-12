Gerrit Cole aurait signé un contrat record avec les Yankees de New York

Associated Press

Associated Press

L'as lanceur Gerrit Cole et les Yankees de New York se sont entendus sur les modalités d'un contrat record de 9 ans d'une valeur de 324 millions de dollars américains, mardi, selon plusieurs médias américains.

Cole, l'athlète le plus convoité du marché des joueurs autonomes, dépasserait ainsi la marque de 245 millions de dollars pour 7 saisons établie par Stephen Strasburg et les Nationals de Washington, lundi. Il s'agissait alors du contrat le plus lucratif accordé à un lanceur. La moyenne annuelle de 35 millions de dollars constituait aussi un record.

Cole empocherait donc 36 millions de dollars par saison en moyenne. L'agent Scott Boras a négocié les deux contrats.

Selon MLB.com, ESPN et l’Associated Press, l’entente comprend une clause de non-échange.

Lorsqu’il était à l'école secondaire, en 2008, Cole a été repêché par les Yankees au premier tour, mais il a préféré aller à l'Université de Californie à Los Angeles, ce qui a permis aux Pirates de Pittsburgh de le sélectionner avec le tout premier choix du repêchage de 2011.

Échangé après la saison 2017, le droitier a transformé sa carrière en deux campagnes avec les Astros de Houston.

Cole a présenté un dossier de 20-5 et une moyenne de points mérités de 2,50 en 2019 avec les Astros et a aidé l'équipe à atteindre la Série mondiale. Il a terminé 2e au scrutin pour l'obtention du trophée Cy-Young de l'Américaine, derrière son coéquipier Justin Verlander.