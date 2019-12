Le Canadien perce la muraille Jarry et l'emporte à Pittsburgh

Les Penguins ont du coup baissé pavillon en temps réglementaire à domicile pour une première fois en plus de sept semaines, soit depuis le 19 octobre.

Le Tricolore a fait tomber la muraille que représentait Tristan Jarry, qui a prolongé à 177 min 15 s sa séquence heureuse sans permettre le moindre but, avant d'en accorder trois en moins de huit minutes en deuxième période.

Le gardien des Penguins a d'ailleurs établi un record de l'organisation pennsylvanienne à ce chapitre, reléguant la précédente marque (173:04), appartenant à Tomas Vokoun, aux oubliettes. Il a réussi 22 arrêts sur 25 tirs.

« Ils nous ont mis beaucoup de pression, déclare Jarry. Ils sont difficiles à affronter, ils envoient des rondelles au filet, ils tirent de partout [...] Nous devions être prêts en tout temps et nous assurer de gérer la pression. »

Ça démontre du caractère du côté de l'équipe. On était un petit peu rouillés en première période, on ne gérait pas la rondelle extrêmement bien et les passes ne se rendaient pas d'une palette à l'autre. On s'est ressaisis en deuxième, on a gardé le focus sur ce qu'on devait faire et une bonne période nous a donné justement l'avance dont on avait besoin. En troisième, on a joué plus ou moins intelligemment, on a essayé de minimiser leurs occasions de marquer, et c'est ce qui nous a donné la victoire.

Claude Julien, entraîneur-chef du Canadien de Montréal