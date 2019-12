Ligue des champions : Chelsea et Liverpool passent en huitièmes de finale

Six équipes ont décroché mardi leur qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions : Chelsea, Dortmund, Liverpool, Lyon, Naples et Valence.

Tenant du prestigieux titre, Liverpool a signé un triomphe de 2-0 à Salzbourg dans un match du poule E. Naples a quant à elle enregistré un convaincant gain de 4-0 à domicile contre Genk.

Les Reds ont ainsi maintenu leur emprise sur le sommet du groupe devant Naples, en retard d'un point après les six rencontres prévues à l'horaire.

J'ai un respect total pour ce que Salzbourg a fait ce soir. Quelle équipe, quel match! Ça a été vraiment dur. Ils ont fait tellement de choses intelligentes, ils étaient vraiment bons. Mais ils ont fait beaucoup de choses sur lesquelles on était prêts à défendre. Jürgen Klopp, entraîneur de Liverpool

Le milieu de terrain Naby Keïta et l'attaquant Mohamed Salah ont fait bouger les mailles du filet, d'abord à la 57e minute de jeu, puis à la 58e.

« On a réussi à marquer deux buts merveilleux, alors qu'il y aurait pu en avoir six ou sept. On a raté des buts immanquables, ou presque », poursuit Klopp.

L'attaquant Arkadiusz Milik a de son côté inscrit un tour du chapeau dans la victoire de Naples. Ses trois buts ont été réalisés durant la première mi-temps, soit aux 3e, 26e et 38e minutes.

Sa dernière réussite a été enregistrée sur un tir de pénalité. Son homologue Dries Mertens l'a imité à la 74e.

Par ailleurs, Naples a annoncé avoir démis de ses fonctions l'entraîneur Carlo Ancelotti, malgré la qualification du club pour les huitièmes de finale de la C1. La formation italienne pointe toutefois au 7e rang en Serie A, après sept matchs sans triomphe.

En ce qui concerne les autres équipes ayant obtenu leur billet pour le premier tour éliminatoire, Chelsea et Dortmund l'ont emporté à domicile par un pointage identique de 2-1 contre Lille et Prague, respectivement.

Lyon et Leipzig se sont pour leur part livré un verdict nul de 2-2 au stade des Lumières, tandis que Valence a défait l'Ajax 1-0 à Amsterdam.