L'entraîneur des Stars congédié pour conduite non professionnelle

Les Stars de Dallas ont congédié leur entraîneur Jim Montgomery, mardi, en raison d’un comportement jugé « non professionnel ».

En conférence de presse, le directeur général Jim Nill n'a pas donné de détail « par respect pour les gens en cause » dans cette histoire.

L'événement déclencheur est survenu la fin de semaine dernière. Nill en a été avisé dimanche par téléphone. Les Stars ont amorcé leur enquête séance tenante, selon le DG.

Par ailleurs, les reproches adressés à Montgomery ne concernent aucun joueur actuel ou ancien de l'organisation, a expliqué Nill.

« C’était ma décision de l'embaucher. C'était une décision difficile à prendre [de le congédier], mais je suis le leader de cette équipe et c’est important de faire la bonne chose dans ce genre de situation », a expliqué Nill.

Les Stars ont informé Montgomery de son congédiement mardi matin.

Toujours selon le directeur général, la décision avait été prise avant l'annonce du commissaire Gary Bettman, lundi soir, à propos des nouvelles mesures d'encadrement des entraîneurs et des dirigeants de la Ligue nationale.

Il s'agissait de la réponse du circuit à l'affaire Bill Peters et aux allégations subséquentes. La ligue enquête d'ailleurs toujours sur Marc Crawford, actuellement entraîneur adjoint avec les Blackhawks de Chicago.

Plus tôt mardi, par voie de communiqué, Nill a affirmé s’attendre à ce que « tous ses employés se comportent de façon intègre et professionnelle lorsqu’ils sont à l’embauche de l'organisation ».

« Cette décision a été prise en raison d’un comportement non professionnel, incompatible avec les valeurs fondamentales et les croyances des Stars de Dallas et de la Ligue nationale de hockey », peut-on lire.

Montgomery était à la tête des Texans depuis le début de la saison 2018-2019, les guidant à la demi-finale de l’Ouest l’an dernier. Le Monctonien Rick Bowness, premier entraîneur des Sénateurs d'Ottawa dans les années 1990, assurera l'intérim.

« C'est un choc pour les joueurs et moi », a laissé tomber le nouveau pilote.

Les Stars ont amorcé la saison avec une seule victoire en 10 rencontres (1-8-1), mais ont depuis redressé la barre avec un spectaculaire dossier de 16-3-2.

Montgomery, Montréalais d’origine, a également été entraîneur-chef à l’Université de Denver pendant cinq saisons.

Il a disputé 122 matchs dans la LNH, dont 5 avec le Canadien, après avoir été échangé pour Guy Carbonneau en 1994.