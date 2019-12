Vladimir Poutine confirme que la Russie veut faire appel de la décision de l'AMA

« Nous avons toutes les raisons de constituer un dossier d'appel », a dit Vladimir Poutine lors d'une rencontre de presse à Paris à l'issue d'un sommet sur l'Ukraine.

Il a estimé que la décision de l'AMA violait la charte olympique et n'a pas été prise dans l'intérêt du sport, rapporte l'agence Reuters.

« L'important, à mon avis, et je pense que tout le monde le partage, est qu'une sanction, et c'est le cas depuis la loi romaine, doit être individualisée et en rapport avec ce qu'a fait le coupable », a expliqué le président russe.

« Une sanction ne peut pas être collective et affecter ceux qui n'ont rien à se reprocher. Je pense que les experts de l'AMA le savent aussi, a-t-il affirmé.

« Choisir une sanction collective, ce n'est pas œuvrer pour le bien global du sport, c'est une décision politique qui n'a rien à voir avec le mouvement olympique et l'intérêt majeur du sport. »

Il a expliqué que les conclusions de l'AMA ne contenaient aucune plainte visant directement le Comité national olympique russe, et par conséquent que la Russie devrait être autorisée à prendre part aux Jeux olympiques.

« Il est important que ce dossier soit examiné par des spécialistes, des avocats qui s'entretiendront avec nos partenaires qui ont toutes les informations nécessaires », a précisé le président russe.

La Russie a 21 jours, depuis l'annonce de sa sanction, pour engager une procédure d'appel.