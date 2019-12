C'est à l'unanimité que le comité exécutif de la FFF a pris la décision.

Le sélectionneur de 51 ans est arrivé à la tête de l'équipe de France à l'été 2012, après l'Euro.

L'ancien capitaine des Bleus a mené l'équipe nationale à la finale de l'Euro 2016 et a ensuite remporté la Coupe du monde en Russie, en 2018.

Ce sacre lui a permis de devenir le troisième entraîneur de l'histoire à avoir gagné ce tournoi à la fois comme joueur et comme entraîneur, avec Mario Zagallo (Brésil) et Franz Beckenbauer (Allemagne).

Didier Deschamps (au centre) porté en triomphe par les joueurs de l'équipe de France après leur victoire en finale de la Coupe du monde de 2018. Photo : Associated Press / Thanassis Stavrakis

Il a récemment dirigé son 100e match à la tête des Bleus, et détient la marque du plus grand nombre de victoires (65), loin devant Michel Hidalgo et Raymond Domenech, tous deux à 41.

« Je suis fier et honoré d'être le capitaine de l'équipe de France, a réagi Didier Deschamps, mardi. Vous savez à quel point je suis attaché à ce maillot.

« L'équipe est championne du monde, et une équipe est jugée sur ses résultats. Si la France n'avait pas eu de bons résultats depuis mon arrivée en 2012, je ne serais pas là devant vous. »

Son contrat expirait après l'Euro 2020, qui aura lieu du 12 juin au 12 juillet.

Il était prévu que le contrat de Didier Deschamps soit renouvelé une fois la qualification pour le prochain championnat d'Europe validée.

Les Bleus ont obtenu leur billet en novembre.

La France sera de nouveau une des équipes favorites à l'Euro 2020. L'objectif avoué est d'atteindre au moins le carré d'as.

La France affrontera en phase de groupe l'Allemagne, championne du monde en 2014, le Portugal, champion d'Europe en titre, ainsi qu'une équipe issue des matchs de barrage.

Comme joueur, Didier Deschamps a été sélectionné 103 fois au sein de l'équipe de France comme milieu central.