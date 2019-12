CONCACAF : l'Impact opposé au Deportivo Saprissa

Un tirage qui se tenait à Mexico lundi soir a déterminé le sort de la formation montréalaise.

Le Deportivo Saprissa est en deuxième place du classement du championnat costaricain. C’est par ailleurs la formation de l’ancien de l’Impact Johan Venegas.

« Je crois qu’on aurait pu avoir la vie plus facile, mais c’est un tirage qui n’est pas mauvais, parce que tout le monde devra être concentré pour passer au tour suivant, a dit le directeur sportif de l’Impact, Olivier Renard. On sait que Saprissa est un des deux gros clubs du Costa Rica, même au niveau du stade, des facilités. On va tomber sur un club structuré. On va se préparer à affronter une équipe qui risque d’être redoutable. »

« Il faut prendre le bon avec le moins bon. Saprissa est un bon club, je comprends qu’ils ont un grand stade, où les partisans sont directement au-dessus de nous, a expliqué le président de l’Impact Kevin Gilmore. J’aime croire que nous sommes le genre d’équipe qui réagit bien sous ce genre de pression. On va commencer à domicile devant nos partisans, et on espère être en bonne position pour la deuxième manche. »

« D’ailleurs, c’est que le tirage au sort fait que nous n’aurons pas d’équipe mexicaine dans notre chemin avant la demi-finale. On sait que ce sont les équipes les plus dangereuses. Il ne faut pas s’emporter à regarder trop loin devant nous, mais il y a du bon à avoir une grosse commande d’entrée de jeu. »

Le Bleu-blanc-noir a réussi à se tailler une place en Ligue des champions après avoir défait le Toronto FC en finale du Championnat canadien, l'automne dernier.

Le tournoi rassemble des formations triées au sein de la zone CONCACAF, dont le Mexique, le Costa Rica et le Honduras font également partie. Quatre clubs de la MLS auront également la chance d'y participer.

L'Impact avait atteint la finale de la Ligue des champions en 2015, mais s'était incliné devant l'équipe mexicaine Club América.