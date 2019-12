Le Canadien Trevor Philp a terminé l’épreuve au 7e rang, à 2,09 s de Ford. Sixième après la première descente, il se dirigeait vers un podium mais un écart en toute fin de parcours lui a fait perdre l’équilibre. Il a pu rester sur ses skis, mais le mal était fait.

« J’adore cette station, j’avais des amis et de la famille dans la foule, et je connais très bien la piste, a expliqué Philp. Je me suis donc contenté de suivre mon plan malgré la neige et la piste qui étaient moins que favorables. Je suis très heureux d’avoir terminé en 7e place.

« J'étais nerveux avant le début de la deuxième manche, car je voyais que les conditions étaient changeantes avec le brouillard, mais je suis revenu à mon plan, a raconté Philp. Malheureusement, j’ai commis une petite erreur près de la fin du parcours et j’ai failli sortir. J’étais super content de pouvoir me rattraper et de croiser le fil d’arrivée. »

Un autre Canadien était en bonne position après la première manche : Erik Read avait signé le 14e temps. Une faute de carres dans la deuxième descente l'a exclu du classement final.

Ford a fait fi de l’épais brouillard sur le parcours Birds of Prey pour signer un chrono cumulatif de 2 min 31 s 25/100.

Ford n’était encore jamais monté sur le podium en Coupe du monde.

Le Norvégien Henrik Kristoffersen a terminé en deuxième place, devant son compatriote Kristian Nestvold-Haugen.