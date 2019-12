Deux médailles d'or et un record pour Ivanie Blondin au Kazakhstan

Ivanie Blondin a remporté dimanche le 1500 m et la poursuite par équipe de la Coupe du monde de Nur-Sultan au Kazakhstan.

L'Ottavienne de 29 ans a franchi la distance en 1 min 55 s 599/1000, établissant du même coup un record de piste.

Blondin a devancé la Néerlandaise Ireen Wüst de 28 centièmes de seconde et l'Américaine Brittany Bowe de 36 centièmes.

Un record pour Ivanie Blondin

Dans l'épreuve de poursuite par équipe, Valérie Maltais, Isabelle Weidemann, Béatrice Lamarche et Blondin ont remporté l'épreuve grâce à un chrono de 3:00,046.

« Lorsque nous faisons de bonnes performances individuellement, c’est certain que ça rend la tâche plus facile d’apporter une bonne énergie et de la confiance dans l’épreuve par équipe », explique Maltais en faisant notamment référence au sacre de sa compatriote Blondin.

« J’ai réussi à faire ce que je faisais à l’entraînement, ajoute la Saguenéenne. Je suis responsable des deuxième et cinquième tours. Il y a deux semaines, je n’avais plus d’énergie pour le cinquième. J’étais beaucoup mieux cette semaine. »

Les Néerlandaises ont fini à 10 centièmes des Canadiennes, alors que les Russes, en 3e place, ont accusé un retard de 4,10 secondes à l'arrivée.

Chez les hommes, au 1500 m, le meilleur Canadien a été Tyson Langelaar avec une 11e place (1:46,666), à 1,74 seconde du gagnant.

David La Rue a fini 14e (1:46,913) et Antoine Gélinas-Beaulieu 17e (1:47,645).