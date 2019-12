Paul LaPolice devient l'entraîneur-chef du Rouge et Noir

LaPolice était encore récemment le coordonnateur offensif des Blue Bombers de Winnipeg, champions de la Coupe Grey 2019.

Il a d'ailleurs été l'entraîneur-chef de l'équipe manitobaine de 2010 à 2012.

« Je suis enthousiaste à l'idée d'être un membre de l'organisation du Rouge et Noir. J'ai hâte de me mettre au travail », a déclaré LaPolice.

Après six saisons à la barre du Rouge et Noir et une Coupe Grey en 2016, Rick Campbell a été congédié à la fin de la plus récente saison. Avec une fiche de 3 victoires et 15 défaites, Ottawa a raté les éliminatoires pour la première fois depuis 2014.

L'équipe présentera officiellement son nouvel entraîneur lundi.