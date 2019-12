Schmidhofer devant Shiffrin lors de la deuxième descente de Lake Louise

L'Autrichienne Nicole Schmidhofer a remporté la seconde descente de Lake Louise disputée samedi, signant la 4e victoire de sa carrière en Coupe du monde, devant l'Américaine Mikaela Shiffrin et l'Italienne Francesca Marsaglia.

Septième de la première descente vendredi, remportée à la surprise générale par la Tchèque Ester Ledecka, la skieuse de 30 ans, prouve qu'elle se sent très à l'aise en Alberta où elle avait réussi le doublé en descente l'an passé.

Au classement général de la Coupe du monde, Shiffrin accentue considérablement sa domination (446 points) devant la Suisse Michelle Gisin et Ledecka.

Marie-Michèle Gagnon a réussi le meilleur résultat canadien avec une 26e place.

Beat Feuz remporte la descente à Beaver Creek

Du côté masculin, le Suisse Beat Feuz a gagné la descente de Beaver Creek, au Colorado.

Il signe la 12e victoire de sa carrière en Coupe du monde devant le Français Johan Clarey et l'Autrichien Vincent Kriechmayr, 2es ex aequo.

Vainqueur des petits globes de cristal de descente en 2017-2018 et en 2018-2019, médaillé d'argent en super-G et de bronze en descente aux Jeux de Pyeongchang, le skieur de 32 ans a écrasé la course, l'emportant par 41 centièmes de seconde sur cette piste où il s'était déjà imposé l'an passé.

Le meilleur skieur canadien a été Brodie Seger avec une 13e place, une performance remarquable, la meilleure de sa carrière, pour celui qui avait le dossard 55.