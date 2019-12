Anthony Joshua récupère ses ceintures des poids lourds

Joshua (23-1, 21 K.-O.) s'est imposé par décision unanime (118-110, 118-110, 119-109) devant Ruiz (33-2, 22 K.-O.), remportant le combat revanche baptisé The Clash on the Dunes [le Choc sur les Dunes, NDLR].

Du coup, Joshua a vengé l'échec subi six mois plus tôt, au Madison Square Garden de New York. Pour sa soirée de travail, il a empoché 66 millions de livres (115 millions $ CA), tandis que le champion déchu va rentrer au Mexique plus riche de 10 millions de livres (17,4 millions $ CA).

Âgé de 30 ans, Joshua, champion olympique des Jeux de Londres en 2012 a dominé le combat de bout en bout. Dès le premier round, il a solidement atteint son rival entraînant une coupure au-dessus de l’œil gauche.

Avec 11 livres en moins qu'en juin dernier, Joshua a mené une bataille bien orchestrée qui n'a laissé aucun répit à Ruiz, plus lourd de 16 livres qu'au soir de son couronnement inattendu. Ce surplus de poids allait lui coûter cher.

Même s'il a été coupé à son tour à la deuxième reprise, Joshua a bien campé le rôle de l'agresseur en remportant méthodiquement chacun des rounds.

Faisant preuve d'une bravoure et d'une endurance surprenante, Ruiz a tenté d'y aller le tout pour le tout au 8e et au 9e, mais le Britannique s'est contenté de laisser passer la tempête.

Joshua était devenu champion mondial une première fois en vainquant son compatriote Dillian Whyte par mise hors de combat technique, en décembre 2015.

Seule la ceinture WBC que détient l'Américain Deontay Wilder (42-0-1, 41 K.-O.) lui échappe encore. Cet ultime duel d'unification constitue déjà l'une des confrontations les plus attendues des récentes années dans l'univers de la boxe.

Dillian Whyte (à droite) n'a pas eu de mal à s'imposer face à Mariusz Wach Photo : Getty Images / Richard Heathcote

Le retour de Dillian Whyte

Plus tôt, dans un autre duel de poids lourds, ce même Dillian Whyte (27-1, 18 K.-O.) a récolté une décision unanime des juges (98-93, 97-93, 97-93) face au Polonais Mariusz Wach (35-6, 19 K.-O.).

Whyte livrait un premier combat depuis sa victoire controversée aux dépens du Montréalais Oscar Rivas (26-1, 18 K.-O. ), en juillet dernier. Cette victoire avait été entachée par un test antidopage positif.

Vendredi, l'Agence antidopage britannique (UKAD) a blanchi Whyte en indiquant qu'elle avait accepté les explications fournies par ce dernier concernant les traces des deux stéroïdes anabolisants trouvées dans l'échantillon fourni par ce dernier, le 17 janvier 2019, 24 heures avant son combat contre Rivas.

Le gala de boxe a été présenté au stade Diriyah, un amphithéâtre en plein air de 15 000 places aménagé en l'espace d'à peine 8 semaines, à Riyad.