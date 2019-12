Graeme Fish médaillé de bronze au 10 000 m au Kazakhastan

Le patineur canadien a complété la distance en 13 minutes et 4 secondes 255/1000, et a pu monter sur la troisième marche du podium.

Le Néerlandais Patrick Roest a poursuivi sa domination.

Il a été le seul à conclure la compétition sous la barre des 13 minutes. Son chrono de 12:59,442 lui a permis de vaincre le Russe Danila Semerikov par 2,99 secondes, et Fish par 4,81 secondes.

Graeme Fish médaillé de bronze (à droite) à la Coupe du monde de Nur Sultan au Kazakhstan Photo : ISU

Le Canadien Ted-Jan Bloemen a terminé au septième rang.

Au 1000 m, les Québécois Laurent Dubreuil et David La Rue ont fini respectivement 11e et 17e.

Chez les dames, deux Canadiennes ont réussi à percer le top 10 sur 500 m.

Heather McLean et Marsha Hudey ont fini 9e et 10e positions, respectivement. Kaylin Irvine a pris le 12e rang.

Dimanche, présentation des finales sur 1500 m (hommes et femmes) et les poursuites par équipes (hommes et femmes).