Mahler gâche la fête des Français à Val Thorens, Hoffos encore sur le podium

Le Canadien Kristofor Mahler a devancé en finale les Français Bastien Midol et Jean-Frédéric Chapuis à Val Thorens, en ski cross, dans cette étape de la Coupe du monde.

Kevin Drury et Brady Leman ont fini respectivement 5e et 6e de la finale. Christopher Delbosco a fini 18e.

Mahler, qui se remet d’une blessure, a décroché son premier podium en Coupe du Monde.

Mahler a dû se battre en quarts de finale et en demi-finales, et a réussi à rester en avant du peloton tout au long de la grande finale.

« Après deux longues années de rééducation et de journées d’absence, je n’arrive même pas à y croire, a réagi Mahler. C’est sûr que c’est une belle façon de revenir. Je suis resté concentré et nous avons trouvé quelques lignes qui fonctionnaient. »

Mahler a senti que cette journée était le point culminant des efforts qu’il a déployés pour revenir sur la neige.

« La première chose que j’ai apprise après mes blessures, c’est qu’on ne fait pas de gros gains tous les jours, mais ce sont les petits gains qui nous permettent d’avancer », a-t-il ajouté.

Autres résultats canadiens: Carson Cook a fini 26e, Zach Belczyk 27e.

Chez les femmes, la Canadienne Courtney Hoffos a pris la troisième position. Elle a devancé sa compatriote India Sherret. La victoire est allée à la Suisse Fanny Smith.

Une deuxième médaille en deux jours pour Hoffos, qui en est à sa première saison complète avec l’équipe de Coupe du monde. Elle avait remporté la médaille d'argent, vendredi.

« C’est tellement amusant. Je me concentre sur une manche à la fois et j’essaie de skier vite, a dit Hoffos. Je suis super contente d'obtenir de bons résultats et d’inspirer les jeunes skieurs au pays. »

Tir groupé des Canadiennes dans le top 10: Zoe Chore a fini 8e, Marielle Thompson 9e, Brittany Phelan 10e, Abby McEwen 25e.