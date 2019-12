Ester Ledecka, gagnante surprise de la première descente à Lake Louise

Ledecka, championne olympique en ski alpin et en surf des neiges, a causé la surprise avec cette première victoire sur le circuit remportée en 1 min 31 s 87/100.

En 2018, aux Jeux de Pyeongchang, elle avait gagné une médaille d’or au super-G et une autre sur sa planche à neige, au slalom en parallèle.

La Suisse Corinne Suter a terminé 2e en 1:32,22, tandis que l’Autrichienne Stephanie Venier l’a suivie en 1:32,32.

Marie-Michèle Gagnon a été la meilleure Canadienne avec une 28e place en 1:34,30.

« J’ai été impatiente dans un virage d’une des sections clés du parcours et ça m’a ralenti pour le reste de la course », a souligné Gagnon.

Roni Remme a pris le 40e rang en 1:35,39, et Candace Crawford a terminé 47e en 1:36,53.

La course a été retardée d’une heure et le tracé a été raccourci en raison des importantes chutes de neige qui se sont abattues sur la région. Le portillon de départ a été déplacé plus bas sur la montagne.

Une deuxième descente est prévue samedi, suivie d’un super-G dimanche.

« Je commence à bien connaître la piste après les entraînements et la course d’aujourd’hui, alors j’ai déjà hâte à demain [samedi] », a soutenu Gagnon.