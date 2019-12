Finale du Grand Prix : tout est encore possible pour Piper Gilles et Paul Poirier

Les Canadiens Piper Gilles et Paul Poirier demeurent au plus fort de la course à la finale du Grand Prix de l’ISU après la danse rythmique présentée vendredi, à Turin, en Italie.

Gilles et Poirier sont 6es et derniers avec 79,53 points, mais ils ne sont qu’à un peu plus de 4 unités des meneurs, les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron (83,83), qui visent une deuxième couronne après celle de 2018.

Deux duos américains complètent le podium provisoire. Les champions en titre Madison Hubbell et Zachary Donohue (82,72) sont 2es, tandis que Madison Chock et Evan Bates (81,67) sont 3es.

En couple, après une 6e place dans le programme court, les Canadiens Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro ont reçu une note de 130,91 pour leur programme libre, ce qui leur a valu le 4e rang de la journée et la 5e position au classement général.

Les Chinois Sui Wenjing et Han Cong ont conservé leur 1er rang avec une note totale de 211,69. Leurs compatriotes Peng Cheng et Jin Yang se sont hissés de la 5e position à la 2e avec 204,27 points. Les Russes Anastasia Mishina et Aleksandr Galliamov (203,13) ont remporté le bronze.

Du côté des dames, les patineuses russes ont réussi le triplé dans le programme court. Alena Kostornaia est 1re avec 85,45 points, Alina Zagitova est 2e avec 79,60 points, et Anna Shcherbakova est 3e avec 78,27 points.

Au programme de la dernière journée de la finale, samedi, figurent les deux programmes libres individuels ainsi que la danse libre.