L'ancienne no 1 mondiale Caroline Wozniacki à la retraite après Melbourne

« J'ai réalisé qu'il y a beaucoup de choses dans la vie que j'aimerais faire en dehors des terrains de tennis », a précisé la 37e joueuse mondiale.

L'athlète de 29 ans a expliqué sur les réseaux sociaux que sa décision n'est pas liée à sa santé. Elle est atteinte de polyarthrite rhumatoïde depuis plus d'un an, qui lui cause des douleurs aux poignets et aux autres jointures.

Je suis professionnelle depuis l'âge de 15 ans. Et au cours de cette période, j'ai vécu un extraordinaire premier chapitre de ma vie. Caroline Wozniacki

Wozniacki a remporté 30 titres, dont un tournoi du grand chelem, soit les Internationaux d'Australie le 27 janvier 2018, et les finales de la WTA en 2017 à Singapour.

Elle n'a pas gagné de titre en 2019 et a maintenu une fiche de 20 victoires et 15 défaites.

Elle a été numéro un mondiale durant 71 semaines entre octobre 2010 et février 2018 et a joué 25 finales, dont deux aux Internationaux des États-Unis (2009 et 2014).

Wozniacki a de plus participé à trois éditions des Jeux olympiques, et a été porte-drapeau de son pays lors des cérémonies d'ouverture des JO de 2016.

« J'ai accompli sur les terrains de tennis tout ce dont je rêvais », a-t-elle écrit.