L'Avalanche tient bon et défait le Canadien au Centre Bell

Brendan Gallagher et Nick Cousins ont touché la cible pour le Canadien (12-11-6) après que Primeau eut cédé devant Ryan Graves, Gabriel Landeskog et Matt Calvert. L’Avalanche (18-8-2) a ainsi récolté une cinquième victoire de suite.

À son premier match devant la cage du Canadien, Primeau a fort bien paru malgré un début de match quelque peu nerveux, possiblement le résultat d'un bombardement en règle (10 tirs dans les 9 premières minutes) de la part d'une puissance offensive de la LNH. Le nouveau venu a finalement réussi 32 arrêts.

À l'autre bout, Pavel Francouz a offert une performance spectaculaire dans la seconde moitié du match et a stoppé 39 rondelles.

En plus de perdre la rencontre, le Bleu-blanc-rouge a perdu les services de Jesperi Kotkaniemi, qui a quitté la rencontre dès la deuxième minute de jeu en première période.

Jesperi Kotkaniemi a quitté la rencontre dès la deuxième minute en première période. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Le Finlandais a subi une rude mise en échec de Nikita Zadorov, et il est tombé à la renverse sur l’arrière de sa tête. Sonné, Kotkaniemi a eu besoin de l’aide d’Artturi Lehkonen et de Joel Armia pour quitter la patinoire. Le Canadien a annoncé en début de deuxième période que Kotkaniemi était blessé au haut du corps, et l'entraîneur-chef Claude Julien a confirmé après le match que son jeune joueur ne fera pas le voyage à New York pour y affronter les Rangers, vendredi.

Graves a ouvert la marque pour l’Avalanche au premier engagement. Primeau a été incapable d’immobiliser le disque après une électrisante percée de Cale Makar en zone adverse, et Graves a sauté sur la rondelle libre pour la glisser sous le gardien et derrière la ligne rouge. C’était déjà une 20e aide pour la recrue Makar.

Landeskog, qui avait raté les 16 derniers matchs puisqu’il était blessé au bas du corps, a doublé l’avance des visiteurs après une belle manœuvre pour contourner Jeff Petry.

Calvert, en infériorité numérique, a ajouté un troisième but après un cafouillage du Canadien en entrée de zone. J.T. Compher a sauté sur l’occasion pour créer un deux contre un avec Calvert. Après une passe soulevée et un tir dès la réception, c’était 3-0.

Gallagher a redonné espoir au Canadien en fin de deuxième période lorsqu’il a récupéré la rondelle sous Francouz après un premier tir de Phillip Danault. Du revers, Gallagher a réduit l’écart à deux unités.

Le Tricolore a profité d’une supériorité numérique en début de troisième vingt pour porter la marque à 3-2. Cousins a profité d’une belle remise de Max Domi vers la zone payante pour battre Francouz d’un tir des poignets.

Primeau est retourné au banc avec un peu plus de deux minutes à jouer, mais le Canadien, malgré plusieurs tentatives à six patineurs, n'a pas résolu le mystère Francouz.

En plus de la titularisation de Primeau à la place de Carey Price devant le filet, l’entraîneur-chef du Tricolore Claude Julien avait apporté un autre changement à sa formation : le défenseur Otto Leskinen, rappelé du Rocket de Laval mercredi, fait ses débuts dans la LNH en remplacement de Gustav Olofsson, renvoyé dans la Ligue américaine. Leskinen n'a joué que pendant 7 min 37 s, mais il était sur la patinoire pour le but de Gallagher.

L'Avalanche comptait aussi sur le retour d'Andre Burakovsky, qui n'avait pas joué dans les deux précédentes rencontres (haut du corps). Nazem Kadri, en revanche, a regardé le match depuis la passerelle en raison d'une blessure au bas du corps.