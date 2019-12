Finale du Grand Prix de l’ISU : Moore-Towers et Marinaro à la traîne

Les champions du monde en titre ont amassé 77,50 points malgré une erreur de Sui à l'atterrissage d'une triple vrille lancée.

Sui et Han tenteront de mettre un terme à la disette de 10 ans de la Chine dans cette épreuve à cette compétition.

Les Russes Alexandra Boikova et Dmitry Kozlovsky sont 2es avec 76,65 points. Leurs compatriotes Daria Pavliuchenko et Denis Khodykin (75,16), de même qu'Anastasia Mishina et Alexander Galliamov (71,48), sont respectivement 3es et 4es.

Les Canadiens Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro (67,08) occupent provisoirement le 6e et dernier rang. Moore-Towers a notamment chuté à l'atterrissage d'une triple boucle lancée, et Marinaro a perdu l’équilibre dans un triple boucle piqué.

Le programme libre aura lieu vendredi, tout comme le programme court féminin et la danse rythmique.

Du côté des hommes, l’Américain Nathan Chen a fait la moitié du chemin vers une troisième couronne de suite au Grand Prix en raison d’une erreur de son principal rival, le Japonais Yuzuru Hanyu.

Chen a reçu sa meilleure note en carrière pour un programme court, 110,38 points, tandis que Hanyu a inscrit 97,43 points au tableau. Parce qu’il a raté l’atterrissage d’un quadruple boucle piqué, Hanyu n’a pas réussi de combinaison dans son programme, ce qui lui a coûté de précieux points.

Le Français Kevin Aymoz est 3e avec 96,71 points.

Les hommes présenteront leur programme libre samedi, avant la danse libre et le programme libre féminin.