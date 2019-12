Le DG des Blue Jays entend étoffer son personnel de lanceurs

L'acquisition du droitier Chase Anderson le mois dernier était un début. Maintenant, le vrai travail commence.

Atkins prévoit prendre l’initiative dans les jours et les semaines à venir. Il a affirmé mercredi qu’il étudiera le marché des joueurs autonomes ainsi que la possibilité d'un échange.

« Nous regardons assurément plus du côté des lanceurs en ce moment, a-t-il soutenu. Mais ça ne veut pas dire que notre prochaine acquisition sera un lanceur. Ce pourrait être un joueur de position. »

Anderson a présenté une fiche de 8-4 et une moyenne de 4,21 avec les Brewers de Milwaukee en 2019. Il a effectué 27 départs et est entré dans 5 autres matchs comme releveur. Les Blue Jays ont levé l'option de 8,5 millions de dollars pour un an inscrite à son contrat.

Les assises d'hiver auront lieu la semaine prochaine à San Diego.

« Nous allons simplement continuer ce que nous avons fait pour bien cerner chaque possibilité », a déclaré Atkins.

Pendant qu’il rencontrait des membres de la section torontoise de l'Association des chroniqueurs de baseball d'Amérique (BBWAA) dans un restaurant du centre-ville, il a été rapporté que le droitier Zack Wheeler a accepté un contrat de 118 millions de dollars pour 5 ans avec les Phillies de Philadelphie.

Mercredi également, les Braves d'Atlanta ont accordé un contrat d'un an au gaucher Cole Hamels.

Actuellement, il semble que Matt Shoemaker, Ryan Borucki et Trent Thornton occuperaient les 2e, 3e et 4e rangs dans la rotation.

T.J. Zeuch, Anthony Kay, Thomas Pannone et d'autres pourraient lutter pour compléter le groupe de lanceurs partants. Nate Pearson est vu comme un espoir de premier plan.

Les Blue Jays ont donné amplement de temps de jeu à leurs recrues au cours d'une saison difficile de 67-95. Plusieurs vétérans ont quitté l’équipe et les jeunes ont eu leur chance.

L'équipe souhaite que Bo Bichette, Cavan Biggio, Lourdes Gurriel fils, Vladimir Guerrero fils et compagnie continuent de s'épanouir. La saison s'est révélée prometteuse à certains moments, mais à d'autres, la route a été difficile.

Atkins estime que le vestiaire est devenu plus uni lors des deux derniers mois de la saison. Il croit qu'un milieu positif a mené à de meilleurs résultats sur le terrain.

Les Blue Jays disputeront un premier match en Ligue des pamplemousses le 22 février, contre les Yankees de New York. Le premier match de la saison aura lieu le 26 mars, à Toronto, contre les Red Sox de Boston.

Gurriel a été nommé joueur de l'année et joueur le plus amélioré en 2019. Ken Giles a reçu le prix du lanceur de l'année, Bichette a remporté le titre de recrue de l'année et Justin Smoak a gagné le prix John-Cerutti pour sa bonne volonté, sa coopération et son caractère.

Le vote a été mené auprès de la section torontoise de la BBWAA.