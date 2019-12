Les Jets ne laissent aucune chance aux Stars à Winnipeg

Kyle Connor a fait bouger les cordages en plus de récolter deux mentions d’aide et les Jets ont infligé un quatrième revers de suite aux Stars de Dallas avec un gain de 5-1, mardi, à Winnipeg.

Nikolaj Ehlers, Josh Morrissey, Patrik Laine et Mark Scheifele ont tous inscrit un but et une aide pour les Jets, qui présentent un dossier de 4-1-0 à leurs cinq derniers duels.

Le défenseur Miro Heiskanen a été le seul marqueur des Stars, qui affichent un rendement de 0-3-1 depuis qu’ils ont vu leur séquence de sept victoires prendre fin.

Connor Hellbuyck a repoussé 27 lancers pour les Jets (17-10-1), qui ont remporté 10 de leurs 14 affrontements au mois de novembre.

Anton Khudobin a pour sa part bloqué 25 rondelles pour les Stars (15-11-3).

Les Jets ont pris l’avance 1-0 dans les 20 premières minutes de jeu et ont ajouté trois buts en deuxième période.