Le Heat fait finalement trébucher les Raptors à domicile

Le Heat de Miami a ruiné la fiche parfaite des Raptors de Toronto à domicile jusqu’ici cette saison et a gâché du même coup le retour de Kyle Lowry dans la formation.

Jimmy Butler a récolté 22 points, 13 rebonds et 12 aides, mardi, pour conduire le Heat vers un gain de 121-110 en prolongation.

Les Raptors (15-5) ont ainsi vu leur séquence de sept victoires prendre fin.

Norman Powell a amassé 23 points et a réussi deux gros paniers de trois points tard en fin de quatrième quart pour la formation torontoise, qui avait remporté ses neuf premiers matchs devant ses partisans. En prolongation, les Raptors ont affiché un rendement de 0 en 9 au chapitre des tirs.

Fred VanVleet a inscrit 19 points, Pascal Siakam a ajouté 15 points et 12 rebonds et Lowry a terminé la rencontre avec une récolte de 12 points et 11 aides. Marc Gasol a également enregistré 14 points, tandis que Serge Ibaka en a ajouté 13.

Justise Winslow a réussi 17 points pour le Heat (15-5).

Le garde des Raptors Lowry a reçu le feu vert des médecins avant la rencontre après avoir raté 11 matchs en raison d’une fracture au pouce gauche subie contre les Pelicans de La Nouvelle-Orléans.

Lowry, 33 ans, a enregistré une moyenne de 21,8 points et de 6,5 aides par partie jusqu’à maintenant cette saison.

Les Raptors seront de retour en action jeudi soir contre les Rockets de Houston.