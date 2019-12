Les Flyers explosent en troisième période et se moquent des Maple Leafs

Associated Press

Claude Giroux a dénoué l’impasse à mi-chemin en troisième période et les Flyers ont marqué trois buts dans les deux dernières minutes de jeu pour défaire les Maple Leafs de Toronto 6-1, mardi, à Philadelphie.

Les Flyers ont ainsi remporté une cinquième victoire d’affilée.

Travis Konecny a inscrit un but et une mention d’aide pour les Flyers, qui ont récolté des points lors de leurs sept derniers matchs (6-0-1) et ont présenté le meilleur dossier de la LNH au mois de novembre (10-2-4). Leurs 24 points en un mois constituent un record d’équipe. Carter Hart a effectué 27 arrêts.

Scott Laughton, Joel Farabee, Shayne Gostisbehere et James van Riemsdyk ont également fait mouche.

Travis Dermott a été le seul buteur des Maple Leafs, qui ont subi un deuxième revers en six matchs depuis que Sheldon Keefe a remplacé Mike Babcock à la barre de l’équipe, le 20 novembre.