La série noire du Canadien prend fin contre les Islanders

Le Canadien a finalement retrouvé le chemin de la victoire. Après huit défaites de suite, il a battu les Islanders de New York 4-2, mardi, au Centre Bell.

Des buts de Phillip Danault, Brendan Gallagher, Jeff Petry et Shea Weber ont permis au Bleu-blanc-rouge (12-10-6) de stopper une série noire comme le club n'en avait plus vu depuis la saison 1939-1940, lorsqu'il avait enchaîné neuf revers. La réplique des Islanders (18-6-2) est venue des bâtons de Scott Mayfield et Matthew Barzal.

Danault a touché la cible avec la toute dernière action de la première période, avec 0,7 s au tableau indicateur. Danault a récupéré son propre retour de lancer pour battre le gardien Thomas Greiss après que son tir des poignets eut été bloqué par un défenseur.

Gallagher, qui avait préparé le but de Danault, a lui-même doublé l’avance en milieu de deuxième engagement. Avec le bâton à la limite de la hauteur permise, l'attaquant a amorti un tir de Weber et n’a eu qu’à pousser la rondelle désormais immobilisée dans le demi-cercle de Greiss derrière la ligne rouge.

Petry a ajouté une troisième unité à l’avance du Canadien en début de troisième vingt d’un tir des poignets parfait de la ligne bleue, mais les Islanders ont aussitôt répliqué grâce au violent lancer frappé de Mayfield au moment où la circulation se faisait dense devant le filet de Carey Price.

Barzal a réduit l'écart à un seul but avec moins de trois minutes à jouer lorsqu'il a dévié un tir de Nick Leddy pendant que Greiss, qui a réalisé 36 arrêts, était au banc. La fin de match a été tendue, mais le CH a tenu bon et son capitaine a confirmé la victoire dans un filet désert.

Rappelé de Laval lundi en compagnie du gardien Cayden Primeau, l'attaquant Matthew Peca a remplacé Charles Hudon au sein d'un trio complété par Nate Thompson et Jordan Weal. Depuis le banc, Primeau a vu Price réussir 21 arrêts.

Avant la rencontre, 11 anciens capitaines du Canadien sont venus saluer le public du Centre Bell à l'occasion du 110e anniversaire du club, qui sera célébré mercredi.

Le Tricolore sera de retour en action jeudi, à domicile, contre l'Avalanche du Colorado, avant une visite à New York pour y affronter les Rangers vendredi.