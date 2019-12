Ron Rivera congédié par les Panthers de la Caroline

Les Panthers de la Caroline ont montré mardi la porte à l’entraîneur-chef Ron Rivera, qui était en poste depuis plus de huit saisons.

Embauché en 2011, Rivera a mené l’équipe à un dossier global de 76-63-1 et à trois championnats de division.

Sa meilleure saison est survenue en 2015. Les Panthers avaient alors terminé la saison avec une fiche de 15 victoires et une seule défaite. Ils ont participé au Super Bowl en février 2016, mais ont été vaincus par les Broncos de Denver.

Cette saison, la formation de la Caroline montre un dossier de 5-7. Elle a subi une défaite de 31-29 contre les pauvres Redskins de Washington dimanche.

« Je crois que c’est la meilleure décision pour le succès à long terme de notre équipe, a dit le propriétaire David Tepper par voie de communiqué. J’ai beaucoup de respect pour Ron et pour sa contribution envers cette franchise et la communauté. Je lui souhaite le meilleur et je commence ma recherche pour le prochain entraîneur-chef immédiatement. »

Perry Fewell, jusque-là entraîneur des demis défensifs, assurera l’intérim.

Rivera est le deuxième entraîneur-chef congédié depuis le début de la saison. Jay Gruden a subi pareil sort quand les Redskins de Washington l'ont remercié en octobre.