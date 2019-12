La F1 commence sa préparation pour 2020 à Abou Dhabi, Bottas le plus rapide

Les pilotes de F1 sont de retour en piste à Abou Dhabi deux jours après le Grand Prix.

Ils doivent évaluer une nouvelle gamme de pneus qu'a apporté le fabricant italien Pirelli en vue de la prochaine saison.

La première gamme de pneus que Pirelli avait proposée lors des essais d'Austin au Texas durant les premiers essais libres du Grand Prix, en novembre, n'avait pas donné satisfaction.

Mardi, les pilotes n'ont pas chômé. Ils ont d'abord tourné avec des instruments de mesures aérodynamiques (60 minutes autorisées), puis ont commencé les tests pneumatiques comparatifs, avec les pneus C3 (mi-durs), C4 et C5 (tendres).

Dans des conditions très différentes du Grand Prix de dimanche (qui a été couru à la brunante et de nuit), Bottas a fait 138 tours au total et a terminé en haut du classement. Mais son meilleur chrono, en 1 min 37 s 124/1000, a été enregistré avec des pneus C4 de 2019.

« On a fait plus de 750 km, a dit Bottas dans le paddock, et on a appris beaucoup sur les pneus de 2020, en les comparant à ceux de 2019.

« Les données recueillies vont occuper l'équipe dans les prochaines semaines, a dit Bottas avec un sourire. J'ai encore quelques engagements pour l'équipe, et je partirai ensuite pour des vacances avec le sentiment du travail bien fait accompli. »

Kimi Raikkonen (Alfa Romeo Sauber) est le seul autre pilote du jour à avoir tourné en pneus de 2019. Il a fini 10e sur 12.

Le pilote de Ferrari Sebastian Vettel (1:37,991), 2e au classement de mardi, a fait 136 tours. Il a enregistré son temps le plus rapide en C5. Il a été impliqué dans un accrochage avec Sergio Pérez (Racing Point). Le Mexicain a tenté de dépasser la Ferrari au freinage.

Pérez (1:38,434) a fait le 4e temps en C5 de 2020 derrière Daniil Kvyat (Toro Rosso).

Le Québécois Lance Stroll tournera mercredi.

À noter la présence en piste du Français Esteban Ocon, à sa première journée de travail pour l'équipe Renault. Il remplace Nico Hulkenberg.

Ocon a fait le 8e temps en C4 de 2020 au terme de ses 77 tours de piste. Le pilote français avait dû laisser son volant chez Racing Point à Lance Stroll en 2019.

« Quelle émotion incroyable, a dit Ocon. J'attendais ce jour depuis des mois, et la première impression est bonne. »

Résultats de la première séance d'essais d'Abou Dhabi :