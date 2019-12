La formule E deviendra en 2020 un championnat du monde

Après six saisons, la formule électrique monte en grade. Elle deviendra un championnat du monde de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) à partir de 2020.

C'est ce qu'a annoncé la FIA mardi.

« À la suite d'un vote de ses membres, le Conseil mondial du sport automobile de la FIA a attribué le statut complet de championnat du monde à la formule E à partir du début de la saison 2020-2021, peut-on lire dans un communiqué.

« Le président de la FIA, Jean Todt, et le président de la formule E, Alejandro Agag, ont signé un accord dans les locaux de la FIA à Paris. »

Anne Hidalgo, mairesse de Paris, Jean Todt, président de la FIA, et Alejandro Agag, président du championnat de formule E Photo : Getty Images / BERTRAND GUAY

Cet accord place la formule E au plus haut niveau de l'échelle des compétitions reconnues par l'instance dirigeante du sport automobile, au même titre que les championnats du monde de F1, des rallyes, d'endurance et de rallycross.

« Depuis sa première course à Pékin en 2014 et avec chaque ePrix depuis, la formule E a prouvé que le concept de course électrique de pointe fonctionne », explique Jean Todt.

« En peu de temps, la série s'est révélée pertinente pour l'industrie automobile, estime-t-il. Deux nouveaux grands constructeurs (Porsche et Mercedes-Benz) l'ayant rejointe en début de saison 2019-2020, ce qui porte leur nombre à 10. »

La saison 2019-2020 a commencé avec deux courses les 22 et 23 novembre en Arabie saoudite. Il y aura un nombre record de 14 épreuves dans 12 pays et de 24 voitures contre 22 précédemment.

Simona de Silvestro à bord de la formule E de l'équipe Venturi Photo : Twitter / Simona de Silvestro

Rappelons que depuis la mi-septembre, le Montréalais Jamie Reigle a été nommé directeur général de la série. Il a succédé à Alejandro Agag, désormais président.