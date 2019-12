Les Seahawks remportent un duel de haute voltige contre les Vikings

Rashaad Penny a marqué deux touchés, un par la passe et l’autre au sol et les Seahawks ont tenu bon pour battre les Vikings du Minnesota 37-30, à Seattle, lundi.

Les Seahawks (10-2) se sont ainsi emparés du premier rang de la Division ouest de la Nationale. Ils ont la même fiche que les 49ers de San Francisco, mais détiennent le bris d’égalité. Le titre de division est à leur portée avec quatre matchs à jouer.

Le Minnesota (8-4) a un match de retard sur les Packers de Green Bay dans la Division nord. Ils ont peut-être perdu les services du demi offensif Dalvin Cook, qui a laissé tomber le ballon et s’est blessé à l’épaule au troisième quart.

Russell Wilson a survécu à une soirée de travail en demi-teinte pour enregistrer une cinquième victoire de suite. En première demie, il a tenté de rabattre une passe déviée, mais le ballon s’est retrouvé dans les mains d’Anthony Harris, qui a ramené l’objet dans la zone des buts.

Wilson a terminé la soirée avec 21 passes complétées en 31 tentatives et des gains de 240 verges.

Penny et Chris Carson ont joué les premiers rôles. Seattle a accumulé 218 verges au sol, le plus grand total permis par le Minnesota cette saison. Carson a inscrit un touché et 102 verges par la course.

Kirk Cousins a réussi 22 de ses 38 tentatives de passes pour des gains de 276 verges. Mais en situation de quatrième essai, il n’a pas pu trouver Irv Smith fils avec moins de trois minutes à jouer.

Jason Myers a réussi un placement de 36 verges en conclusion.