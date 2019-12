Rick Campbell embauché par les Lions

Campbell était à la tête du Rouge et Noir d’Ottawa ces six dernières saisons. Il a mené l’équipe d’un dossier de 2 victoires et 16 défaites à sa première année, en 2014, à un titre de la Coupe Grey, en 2016.

Le Rouge et Noir a atteint la finale de la Coupe Grey trois fois sous les ordres de Campbell, avec des défaites en 2015 et en 2018.

Mais la saison dernière était peut-être celle de trop. L’équipe et lui ont annoncé son départ à après une fiche de 3-15 en 2019.

Campbell remplacera DeVone Claybrooks, qui a été remercié en novembre.