Phillippe Aumont signe un contrat des ligues mineures avec les Blue Jays

Le Gatinois a passé la dernière saison avec les Champions d’Ottawa dans la Ligue Can-Am. En 18 départs, il a maintenu une fiche de 8 victoires et 4 défaites, avec une moyenne de points mérités de 2,65 et 145 retraits au bâton.

« Je m'en vais jouer à la balle et faire ce que je suis capable de faire. That's it. Je ne me fixe pas d'objectif à savoir si je veux faire l'équipe ou pas, a commenté Aumont à Radio-Canada. Je vais les laisser prendre la décision. Je vais compétitionner et avoir du fun. La décision sera dans leurs mains. Je ne me casse pas la tête avec ça. »

Je vais de l'avant avec un grand sourire et je vais profiter de l'aventure. Phillippe Aumont

« Il y a une ouverture pour les équipes asiatiques », a aussi expliqué Aumont à propos de ce qui pourrait l'attendre si ça ne fonctionne pas pour lui avec les Blue Jays.

Repêché au 1er tour (11e au total) par les Mariners de Seattle en 2007, Phillippe Aumont a disputé 46 matchs dans les majeures de 2012 à 2015, tous avec les Phillies de Philadelphie. Il a maintenu une fiche de 1-6 et une moyenne de points mérités de 6,80, a réussi 42 retraits sur des prises et a accordé 36 buts sur balle.

Le lanceur droitier a déjà fait partie de l’organisation des Blue Jays en 2015. Il a aussi joué dans les filiales des White Sox de Chicago (2015 et 2016) et des Tigers de Détroit (2018).

(Avec les informations de Jonathan Jobin)