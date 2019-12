Lafrenière et six autres joueurs de la LHJMQ au camp d'Équipe Canada junior

Sept d'entre eux jouent dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Il s'agit du gardien de but Olivier Rodrigue (Wildcats de Moncton), du défenseur Jared McIsaac (Mooseheads d'Halifax), et des attaquants Alexis Lafrenière (Océanic de Rimouski), Jakob Pelletier (Wildcats de Moncton), Dawson Mercer (Voltigeurs de Drummondville) et Raphaël Lavoie et Benoît-Olivier Groulx (Mooseheads d'Halifax).

McIsaac et Lafrenière étaient de l'équipe qui a été exclue du podium l'an dernier en sol canadien.

Lafrenière, 18 ans, est le meilleur pointeur de la LHJMQ cette saison avec 59 points. Il sera un espoir convoité au prochain repêchage de la Ligue nationale (LNH).

Le camp se déroulera du 9 au 12 décembre, à Oakville, en Ontario.

« Nous nous attendons à un camp où la compétition sera très relevée pour ces 31 joueurs et nous savons qu’il y aura des décisions très difficiles à prendre », a dit le dépisteur en chef de l'équipe Brad McEwen.

Le mondial junior aura lieu du 26 décembre au 5 janvier en République tchèque. Le Canada sera dirigé par Dale Hunter.