Primeau vient seconder Price devant le filet du Canadien, Peca aussi rappelé

À 20 ans, Primeau présente d'intéressantes statistiques avec le Rocket à sa première saison professionnelle. Il montre une fiche de 7-4-1, une moyenne de 2,58 et un taux d'efficacité de ,910.

Son rappel fait suite à une première annonce survenue en milieu de journée : le Tricolore a soumis son gardien réserviste Keith Kinkaid au ballottage dans le but de le céder au Rocket, dans la Ligue américaine.

L'Américain de 30 ans, absent de l'entraînement lundi, a participé cette saison à 6 matchs, dont 5 comme partant, avec des statistiques peu reluisantes : une fiche de 1-1-3, une moyenne de buts accordés de 4,24 et un taux d'efficacité de ,875.

Kinkaid a disputé son dernier match samedi, une défaite en prolongation à Philadelphie. S'il n'est pas réclamé par l'une des 30 autres formations de la LNH, il se rapportera au Rocket.

L'entraîneur-chef du Tricolore Claude Julien a dit souhaiter que Kinkaid puisse retrouver son synchronisme à Laval.

« Ce qu’on a vu de lui, c’est bon, mais peut-être pas assez bon pour l’instant, a reconnu Julien après l'entraînement. On a besoin d’un gardien qui, lorsqu’on fait appel à lui, est à point. On n’était pas dans cette situation où on pouvait dire qu’il jouait du gros hockey pour nous. On va lui donner la chance de jouer plus souvent, voir s’il peut retrouver cet aspect-là de son jeu. »

Matthew Peca entouré de deux adversaires Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Peca, pour sa part, a inscrit 4 buts et 12 points en 18 rencontres avec le Rocket. En 59 matchs dans la LNH avec le Canadien et le Lightning, il a récolté 17 points.

Le Canadien (11-10-6) a par ailleurs annoncé que le défenseur Victor Mete raterait au moins deux semaines à cause d'une blessure à une cheville.

L’équipe a subi dimanche contre les Bruins de Boston une huitième défaite de suite. Elle disputera son prochain match mardi, au Centre Bell, contre les Islanders de New York (17-5-2).