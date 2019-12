[BALADO] Tellement hockey : le Canadien au bord du précipice

La saison du Canadien, au coeur d'une série de huit défaites, est déjà compromise. L'équipe devra maintenir une cadence infernale pour espérer se qualifier pour les séries éliminatoires. Possible? Martin Leclerc et Alexandre Gascon se penchent sur la question dans le 57e épisode de Tellement hockey, balado d'ICI PREMIÈRE qui touche à tout ce qui se passe dans l'univers du Tricolore et de la LNH.