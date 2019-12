Une première mi-temps record propulse les Raptors contre le Jazz

Les hommes de Nick Nurse sont rentrés au vestiaire en avant 77-37 à la demie, un écart qui constituait un record d'équipe, autant pour les Raptors que pour le Jazz.

C'était également la plus grande avance dans la NBA cette saison après 24 minutes et la 8e en importance de l'histoire de la ligue.

Le Jazz a corsé le duel en marquant 49 points, contre 30 pour les locaux, au troisième quart. À un moment au quatrième quart, l'avance des Raptors n'était plus que de 15 points, mais le retour des visiteurs s'est finalement essoufflé et l'entraîneur du Jazz, Quin Snyder, a lancé ses réservistes dans la rencontre avec six minutes à jouer.

Pascal Siakam a une nouvelle fois mené les Raptors avec 35 points (5 en 9 de la ligne de trois points), 5 rebonds et 5 passes décisives.

Sept autres joueurs torontois ont amassé au moins 10 points dans la rencontre, dont Fred VanVleet (21) et Norman Powell (15).

De retour dans la formation pour la première fois depuis le 8 novembre en raison d'une blessure à la cheville, le centre Serge Ibaka a inscrit 13 points en 21 minutes de jeu.

Le Montréalais Chris Boucher, qui s'est affirmé avec plusieurs doubles doubles pendant l'absence d'Ibaka, a été relégué au rang de deuxième réserviste comme pivot et n'a joué que lorsque le Jazz a jeté l'éponge en fin de match.

L'ancien coéquipier de Marc Gasol avec les Grizzlies de Memphis, Mike Conley, a mené le Jazz avec 20 points.

Les Raptors ont ainsi remporté un septième match d'affilée et sont demeurés parfaits à domicile cette saison. Ils reçoivent le Heat mardi.