Matthias Mayer remporte le super-G de Lake Louise

Il a été le plus rapide avec un chrono de 1 min 31 s 40/100.

L'Italien Dominik Paris (1:31,80) s’est classé 2e, tandis que l’Autrichien Vincent Kriechmayr (1:31,98) a pris le 3e rang.

Champion olympique de descente en 2014 à Sotchi et de super-G en 2018 à Pyeongchang, Mayer a pris la tête du classement de la Coupe du monde, devant Paris.

Cette victoire était sa sixième en Coupe du monde, sa troisième en super-G.

Avec le modeste dossard 57, le Canadien Brodie Seger a réussi à se hisser au 16e rang, à 1,47 s de Meyer.

« Je voulais foncer et faire ce que je pouvais, a dit Seger après la course. Ce résultat me donne vraiment confiance pour les prochaines courses. C’était exactement mon objectif cette saison.

« Je sais que je skiais bien à l’entraînement, mais c’était vraiment génial que les résultats se concrétisent. »