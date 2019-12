Sean Avery dit lui aussi avoir été victime d’abus

L’ancien joueur Sean Avery dit que Marc Crawford lui a déjà donné un coup de pied pendant un match, il y a plus de 10 ans.

« Il m’a donné un coup de pied après que j’eus écopé d’une pénalité pour trop d’hommes sur la glace, a raconté Avery au quotidien New York Post. Il ne m’a pas envoyé au banc de punition, on s’est fait prendre un but, et j’y ai goûté.

« Vous savez comment je m’installais au bout du banc? Il est descendu me voir et m’a botté si fort que ça a laissé une marque. »

Selon le chroniqueur du Post, Larry Brooks, Avery était davantage amusé que dérangé par l’épisode en question.

Crawford est toujours dans la LNH, comme adjoint à Jeremy Colliton, entraîneur-chef des Blackhawks de Chicago.

La semaine dernière, Bill Peters a remis sa démission aux Flames de Calgary après des révélations d’Akim Aliu et Michal Jordan de comportements abusifs.