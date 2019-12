Un pan d'histoire que le CH n'a pas envie de réécrire

S'il perd ce match, ce sera une huitième défaite de suite.

Il s'agirait de la troisième série de défaites la plus longue de sa riche histoire. La pire de l'ère moderne (depuis l'expansion de 1967).

Coup d'œil sur les séquences noires de l'histoire du Canadien de Montréal.

1925-1926 : 12 défaites consécutives

Le Tricolore ne gagne aucun match entre le 13 février et le 13 mars cette année-là. Il s'agit d'une des saisons les plus sombres de la grande histoire de l'équipe. Au premier match de la saison, Georges Vézina s'effondre devant son filet en plein match et doit être transporté à l'hôpital. Il est décédé quatre mois plus tard d'une tuberculose.

L'équipe menée par Howie Morenz et Aurèle Joliat ne sera jamais dans le coup.

Georges Vézina avec le Canadien de Montréal Photo : LNH

1939-1940 : 9 défaites consécutives

L'équipe ne gagne aucun match entre le 16 décembre et le 6 janvier. Le Tricolore ne gagne en fait que trois matchs au cours des 35 derniers du calendrier régulier.

C'est la dernière année du Canadien avant l'arrivée de Dick Irvin derrière le banc de l'équipe.

Après avoir remporté le titre de joueur par excellence de la ligue la saison précédente, Toe Blake termine premier pointeur chez le Canadien. Ce ne sera pas suffisant et le CH termine au septième et dernier rang de la ligue et ne participe pas aux éliminatoires.

Toe Blake a été le meilleur marqueur du Canadien lors de la saison 1939-1940. Photo : canadiens.com

2017-2018 : 7 défaites consécutives

En route vers sa deuxième pire récolte de points en une saison (lors de saison de plus de 70 matchs), privé de son capitaine Shea Weber blessé, le Canadien de 2017-2018 gagne son premier match de la saison pour ensuite perdre les sept suivants.

Il termine la saison au 28e rang du classement général de la LNH.

1938-1939 : 7 défaites consécutives

Après avoir pris un certain virage jeunesse en libérant quelques joueurs étoiles dont Aurèle Joliat et Pit Lépine, le Canadien perd les sept premiers matchs de la saison.

Il parvient tout de même à renverser la vapeur et à terminer sixième sur sept équipes au classement général, mais est éliminé dès le premier tour des éliminatoires contre les Red Wings de Détroit de Jack Adams.

NDLR: Le Canadien a aussi perdu sept matchs consécutifs en 1984 et en 1995, mais ces séquences sont survenues à la fin d'une saison et au début de la suivante.