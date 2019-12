Hamilton remporte le dernier GP de la saison, Stroll abandonne

Lewis Hamilton (Mercedes-Benz) a fait cavalier seul à Abou Dhabi, et a remporté le 84e grand prix de sa carrière, le 11e de sa saison.

C'est la deuxième fois qu'Hamilton réussit à gagner 11 courses dans la saison (2019 et 2014).

« C'est la meilleure façon de terminer l'année, a réagi Hamilton. Je ne m'attendais certainement pas à avoir un tel rythme et un tel avantage. »

Le Britannique a devancé le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari).

Grâce à sa deuxième place, Verstappen finit 3e au classement des pilotes

« Ce n'était pas génial. J'ai eu des problèmes avec la voiture, et ça ne se réglait pas, mais ça n'aurait rien changé au résultat, a dit Verstappen.

« Je pense que nous avons pas mal progressé au fil de la saison. Il faut rester sur cette lancée pendant l'hiver pour améliorer encore la voiture, le moteur, et être là dès la première course, a affirmé le Néerlandais, et pas seulement en milieu ou en fin de saison. Nous le savons et nous travaillons là-dessus. »

Leclerc a pu conserver sa troisième place, mais Ferrari a reçu une amende de 50 000 Euros, soit 73 260 dollars canadiens, pour avoir transmis avant la course une information erronée sur le volume d'essence dans la voiture du Monégasque.

Selon le magazine français Auto Hebdo, il y avait un écart de 4,88 kg entre l'information sur papier et la réalité. Comme la FIA s'en est rendue compte juste avant le départ de l'épreuve, Leclerc a été autorisé à prendre le départ.

Fin de saison décevante

Lance Stroll a fini sa première saison chez Racing Point avec un abandon au 48e tour.

Parti de la 12e place, le Québécois a touché la Toro Rosso de Pierre Gasly dans le premier tour, et a dû rentrer aux puits pour changer ses pneus, meurtris dans l'accrochage.

Lance Stroll dans la RP19 de l'équipe Racing Point à Abou Dhabi Photo : Getty Images / Charles Coates

Mais la voiture a souffert de l'accrochage. Obligé de changer de stratégie, il n'a pas pu remonter au classement, et ce sont finalement des problèmes de freins qu'ils l'ont obligé à abandonner.

« L'accrochage au premier tour a endommagé l'aileron avant, et j'ai dû aller le changer, a expliqué Stroll.

« Ensuite, j'ai roulé hors séquence, et j'avais beaucoup de retard. On a changé de stratégie pour tenter d'améliorer notre sort, a-t-il révélé, mais après, ce sont les freins qui ont faibli, et je ne pouvais plus freiner correctement. On a préféré retourner au garage. Somme toute, une course très décevante. »

Une fin de saison tout aussi décevante pour Stroll avec deux abandons d'affilée. Il n'avait pas terminé le Grand Prix du Brésil, obligé d'abandonner au moment où il occupait la cinquième place.

Ses abandons ont fait mal à Racing Point qui a glissé au septième rang du classement des constructeurs. Heureusement pour l'équipe, son coéquipier Sergio Pérez a fini dans les points à ses six dernières courses.

Lance Stroll finit la saison au 15e rang du classement avec 21 points, Pérez finit 10e avec 52 points.

Résultats du Grand Prix d'Abou Dhabi:

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Benz) en 1 h 34:05,715

2. Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) à 16,772 secondes du vainqueur

3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) à 43,435

4. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes-Benz) à 44,379

5. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) à 64,357

6. Alexander Albon (THA/Red Bull-Honda) à 69,205

7. Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes-Benz) à 1 tour

8. Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) à 1 tour

9. Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Honda) à 1 tour

10. Carlos Sainz fils (ESP/McLaren-Renault) à 1 tour

11. Daniel Ricciardo (AUS/Renault) à 1 tour

12. Nico Hülkenberg (GER/Renault) à 1 tour

13. Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Sauber-Ferrari) à 1 tour

14. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) à 1 tour

15. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) à 1 tour

16. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Sauber-Ferrari) à 1 tour

17. George Russell (GBR/Williams-Mercedes-Benz) à 1 tour

18. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) à 2 tours

19. Robert Kubica (POL/Williams-Mercedes-Benz) à 2 tours

Meilleur tour en course:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Benz) 1:39.283 au 53e tour à la moyenne de 201,387 km/h

Abandon: