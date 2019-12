Rosie MacLennan en bronze à Tokyo

Elle a porté la récolte canadienne à trois médailles et une place garantie aux Jeux olympiques en trampoline, ainsi que quatre quotas pour les Jeux mondiaux de 2021 en tumbling et en double mini-trampoline.

MacLennan était championne du monde en titre dans la compétition individuelle. Sa routine en finale lui a valu une note de 54,820.

Elle a été devancée par les Japonaises Mori Hikaru (55,860) et Chisato Doihata (55,225).

« J’ai voulu faire une routine un peu plus facile aujourd’hui, a expliqué MacLennan. Je voulais trouver de la hauteur et faire une routine propre, je me sentais très stable sur le trampoline, j’en suis très heureuse.

« J’ai hâte de rentrer à la maison, recommencer à m’entraîner et continuer à pousser pour les Coupes du monde l’an prochain. »

L’autre Canadienne en finale, Samantha Smith, a pris le 7e rang (53,450).