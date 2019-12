Une médaille d'or et une d'argent pour Kim Boutin à Nagoya

« Ç'a été une finale intéressante, a indiqué Boutin. Je suis partie moins rapidement [dimanche]. Je voulais ralentir la course afin de créer du mouvement à l’arrière et la stratégie a bien fonctionné. Il y a eu beaucoup de dépassements derrière moi et ça m’a permis de contrôler le rythme de la course.

« Ce sont de petites choses assez subtiles qui ne paraissent pas nécessairement quand on regarde la course, mais ça fait toute une différence sur la glace. »

La patineuse de Sherbrooke a ensuite aidé ses compatriotes Danaé Blais et Alyson Charles à remporter la médaille d'argent au relais. « Notre équipe devient vraiment forte dans le relais aussi. On a été fortes du début à la fin et je suis vraiment fière de ce qu'on a fait. »

Boutin n'a pas raté un seul podium en Coupe du monde depuis le début de la saison.

Par ailleurs, Courtney Sarault a mené près de la moitié de la finale au 1500 m, mais a fini par céder la tête à la Néerlandaise Suzanne Schulting. Elle a résisté aux attaques de la Chinoise Han Yu Tong pour signer un deuxième podium cette saison, après une autre médaille d'argent à Montréal.

« Hier, j'ai été pénalisée au 1000 m, a expliqué Sarault, dont c'est la deuxième saison en Coupe du monde. J'ai pris le temps d'y réfléchir et, aujourd'hui, j'étais dans un très bon état d'esprit au moment d'entreprendre la course, je savais comment faire pour éviter de me laisser déconcentrer durant ma course. Je suis restée calme et ç'a vraiment porté ses fruits aujourd'hui. Je voulais aller chercher l'or en finale, mais j'ai quand même bien bataillé, alors je suis fière de moi. »