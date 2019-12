Euro 2020 : la France, le Portugal et l’Allemagne dans le groupe de la mort

La France, championne du monde en titre, le Portugal, tenant du titre européen, et l’Allemagne, quadruple championne du monde, ont été réunis au sein du groupe F, samedi, lors du tirage au sort de l’Euro 2020, à Bucarest, en Roumanie.

La quatrième équipe du groupe de la mort sera déterminée à la suite d'un processus éliminatoire qui aura lieu en mars, et auquel seront soumises l'Islande, la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie.

« C'est le groupe le plus difficile, mais on doit l'accepter, c'est comme ça. Cela demandera à l'équipe de France d'être prête tout de suite. C'est un groupe compliqué sur le papier de par la qualité des adversaires et les derniers résultats qu'ils ont obtenus», a déclaré le sélectionneur français Didier Deschamps.

Le pays qui terminera 2e devra croiser le fer avec le vainqueur d'un groupe qui comprend les demi-finalistes de la Coupe du monde de 2018, c'est-à-dire l'Angleterre et la Croatie.

La Belgique, 3e du Mondial et no 1 au classement FIFA, affrontera la Russie, le Danemark et la Finlande. L'Espagne, l'un des 12 hôtes de la compétition, a été placée dans le groupe E avec la Suède, la Pologne et un pays à déterminer.

Les deux meilleures équipes de chacun des six groupes sont assurées de se qualifier pour les huitièmes de finale, tout comme les quatre meilleurs pays suivants.

L'Euro 2020 se déroulera dans 12 pays. Le tournoi se mettra en branle avec un duel entre l'Italie et la Turquie à Rome le 12 juin.