Kinkaid devant le filet contre les Flyers

Il s'agira de son cinquième départ devant le filet du tricolore. Il n'a remporté qu'un seul de ces départs, contre les Golden Knights à Las Vegas le 31 octobre dernier.

« On a deux matchs en deux jours, ça donne la chance à Carey d'avoir un peu plus de repos. Carey a une bonne fiche à Boston. Ce sont des décisions calculées, aussi simple que ça », a expliqué l'entraîneur-chef Claude Julien quelques heures avant le match.

Olofosson sera aussi de la formation

Le défenseur Gustav Olofsson fera ses débuts officiels avec le Canadien lors de ce match.

Fraîchement rappelé de Laval, il a été acquis du Wild du Minnesota il y a un an.

En 20 matchs cette saison dans la Ligue américaine, il a amassé sept mentions d'aide et affiché un différentiel de +1.

« C'est un gars qui n'a pas joué dans la Ligue nationale depuis longtemps. On va voir comment il se débrouille. Nous allons le regarder aller et nous déciderons par la suite si l'on stabilise nos paires de défenseurs ou si l'on mélange nos six défenseurs », a affirmé Julien.

Cale Fleury va par ailleurs réintégrer la formation. Les défenseurs Brett Kulak et Mike Reilly céderont leur place.

La rencontre débutera à 15 h (HNE).