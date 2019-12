Une ex-vedette de la NFL dans un état critique

L'ancien receveur et quart-arrière étoile de la NFL Terrelle Pryor est dans un état critique après avoir été poignardé à son domicile de Pittsburgh dans la nuit de vendredi à samedi.

Selon ESPN, Pryor a été atteint à l'épaule et à la poitrine et a subi une intervention chirurgicale dans les dernières heures.

Les policiers de Pittsburgh ont procédé à l'arrestation d'une femme dont l'identité n'a pas été dévoilée.

Pryor a joué pour les Raiders, les Browns, les Redskins, les Jets et les Bills au cours de sa carrière dans la NFL. Il a été libéré par les Jaguars plus tôt cette année et était joueur autonome.

Des membres de la famille auraient avancé que Pryor devrait survivre à l'agression.