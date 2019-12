Lewis Hamilton en pole position, Lance Stroll 12e sur la grille d'Abou Dhabi

Lewis Hamilton a obtenu samedi la pole position à Abou Dhabi, 21e et dernier Grand Prix de la saison 2019. Lance Stroll bien placé pour marquer des points.

Le pilote britannique a devancé au chrono son coéquipier Valtteri Bottas et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull).

Cela dit, Bottas devra reculer en fond de grille, dimanche, étant sous le coup d'une pénalité à cause d'un changement non autorisé de son groupe propulseur.

Lewis Hamilton réagit à sa pole position à Abou Dhabi. Photo : Getty Images / Dan Istitene

Pour Hamilton, c'était sa première pole position depuis le 27 juillet en Allemagne, la 88e de sa carrière, et il partagera la première ligne avec Verstappen.

« Ça fait longtemps que j'essayais de retrouver la pole, a réagi Hamilton. L'équipe a travaillé très dur pour aller chercher ces millisecondes. En essais libres, vendredi, j'ai été un peu brouillon, alors je me suis forcé à rester concentré en qualification. »

Les pilotes Mercedes-Benz ont été les seuls en qualification à tourner dans les 94 secondes au tour.

La deuxième ligne de la grille sera occupée par les pilotes Ferrari Monégasque Charles Leclerc et l'Allemand Sebastian Vettel, tandis que sur la troisième ligne, on retrouvera le Thaïlandais Alexander Albon (Red Bull) et le Britannique Lando Norris (McLaren).

Le Canadien Lance Stroll (Racing Point) a obtenu le 13e temps, et partira de la 12e place sur la grille (en raison de la pénalité à Bottas).

Son coéquipier, Sergio Pérez, partira juste devant lui, de la 10e place.

« On a raté de peu Q3, a analysé Stroll. Mais bel effort de l'équipe. Sans être pleinement satisfait de mes tours en Q1, je suis passé à Q2. Avec la 12e place sur la grille, nous pourrons choisir nos pneus pour le départ. On a de bonnes chances de marquer des points, car la voiture réagit bien en configuration course. »

Après Stroll, Latifi

Le Canadien Nicholas Latifi, nouvellement promu en F1 chez Williams en 2020, a terminé 7e samedi de l'avant-dernière course de la saison de F2, la course principale de 31 tours à Abou Dhabi.

Le pilote canadien tente de terminer la saison en deuxième position du classement. Le titre ayant déjà été remporté par le Néerlandais Nick de Vries, qui part en formule E.

Nicholas Latifi en F2 avec l'équipe Dams Photo : FIA Formula 2 Championship

Le coéquipier de Latifi, l'Espagnol Sergio Sette Camara a gagné la course principale, et les points marqués par les deux pilotes permettent à l'équipe Dams de remporter le titre des constructeurs en F2.

Il reste une seule course au calendrier F2 de 2019: une course sprint (22 tours) qui sera disputée dimanche, avant le Grand Prix de F1.

Hamilton se rapproche de Ferrari

Lewis Hamilton ne fait rien pour taire les rumeurs d'un éventuel transfert chez Ferrari. Il a admis samedi avoir été flatté d'entendre les commentaires élogieux du directeur sportif de l'écurie italienne.

Mattia Binotto a dit que le Britannique était un « pilote époustouflant. Nous sommes heureux de savoir qu'il deviendra disponible à compter de 2021 ».

Lewis Hamilton (de dos) félicite Charles Leclerc à Bahreïn. Photo : Getty Images / Mark Thompson

Hamilton est l'un des nombreux pilotes de F1 dont le contrat arrivera à échéance à la fin de la prochaine saison.

« Je crois que c'est la première fois que je reçois des compliments de Ferrari en 13 ans. Merci. Je vais les prendre, a dit Hamilton en riant, alors qu'il répondait aux commentaires émis par Binotto. Ça a pris toutes ces années pour reconnaître (mon talent). Je crois qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire envers autrui. »

Le Britannique âgé de 34 ans, dont la salaire est estimé à 57 millions de dollars américains chez Mercedes-Benz, a été questionné à maintes reprises quant à la perspective qu'il puisse se joindre à l'écurie italienne.

« C'est une équipe que j'ai toujours respectée, a dit Hamilton. Quand tu obtiens son respect, alors c'est bien. Qui sait à quoi ressemblera le marché des pilotes la saison prochaine ? Cependant, pour être honnête, je dois admettre que je ne pense pas à ça actuellement. »

Mattia Binotto a tenu à préciser qu'il était « honnêtement encore trop tôt pour prendre une décision » au sujet de 2021.

Résultats de la séance de qualification du Grand Prix d'Abou Dhabi: