Boutin encore sur le podium, en argent à Nagoya

En cinq finales de Coupe du monde jusqu'ici cette saison, Kim Boutin a atteint le podium à chaque fois. Elle fait preuve d'une constance remarquable.

L'athlète de Sherbrooke a contrôlé la majeure partie de la course en finale. Elle a cédé la tête du peloton à la médaillée d'or Ji Yoo Kim, de Corée du Sud, avec seulement deux tours à faire.

Boutin a enregistré un chrono de 2 min 30 s 663/1000, et a pu devancer l'Italienne Arianna Fontana.

« Ça a été une course avec beaucoup d’action et je me suis fait prendre un peu au jeu avec d’autres patineuses, a dit Kim Boutin. Les Sud-Coréennes, aussitôt que tu leur ouvres la porte, elles saisissent l'occasion. Donc il y a eu beaucoup d’apprentissage dans cette course-là et j'ai hâte de disputer ma prochaine course de 1500 m. »

La compatriote de Boutin, Danaé Blais de Châteauguay, a participé à la première finale de sa carrière et a fini qu cinquième rang.

« J’étais vraiment fière, surtout d’avoir réussi à me qualifier à partir du repêchage. Puis de me classer pour la finale, j’étais encore plus contente, a réagi Danaé Blais. Je n’avais pas d’attentes; je voulais simplement tout donner et être combative, et je crois que j’ai bien réussi. »

Dans l'épreuve du 1000 m, la Montréalaise Alyson Charles a obtenu le cinquième rang.

Chez les hommes, au 1000 m, le seul patineur canadien en finale était Steven Dubois de Lachenaie, et il a fini au pied du podium avec une quatrième place.

Qualifiés pour les petites finales (B), les Québécois Pascal Dion et Jordan Pierre-Gilles ont pris la 13e place au 1500 m (1) et le huitième rang au 1000 m, respectivement.

« Je suis quand même très content. J’avais des objectifs et je visais des choses que je voulais appliquer dans mes courses, mais le fait de me mesurer à des champions olympiques comme ça, ç'a été une expérience incroyable, a admis Jordan Pierre-Gilles, qui participait à sa première épreuve de Coupe du monde. Ça m'a permis de voir quels sont les éléments que je devrai améliorer dans les prochaines semaines et j'ai déjà hâte aux prochains entraînements. »

La Coupe du monde de Nagoya se terminera dimanche avec les épreuves hommes et femmes du 500 m et du 1500 m (2), ainsi que les finales du relais.

Autres résultats canadiens: