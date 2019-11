Les Sénateurs écrasés au Minnesota

Associated Press

Associated Press

Le défenseur Jared Spurgeon a récolté un but et deux passes, alors que Zach Parise a inscrit un but dans un troisième match de suite.

Meneur du Wild avec 11 buts, Parise en a inscrit sept depuis huit matchs.

Les quatre trios du Wild ont trouvé le fond du filet, tandis qu'Alex Stalock a fait 33 arrêts.

Les autres buteurs des vainqueurs ont été Ryan Donato, Luke Kunin, Ryan Hartman, Eric Staal et Jason Zucker.

Brady Tkachuk et Nick Paul ont réussi les filets des Sénateurs, qui ont été vaincus à leurs trois derniers matchs.