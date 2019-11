« Je suis frustré de voir ce qui se passe sur la glace » - Jonathan Drouin

Coïncidence ou non, le Tricolore n’a pas gagné en son absence.

L'attaquant québécois a subi une déchirure ligamentaire. Même s’il n’y a pas eu de fracture, le calendrier pour son retour au jeu reste le même. On ne le reverra pas au sein de l’équipe avant la mi-janvier.

Dans cette première mêlée face aux stylos, aux micros et aux caméras, Drouin n’a pas caché qu’il trouvait déjà le temps long.

C’est décevant. Mentalement, ça fait partie du hockey. Je ne suis pas le premier joueur blessé, je ne serai pas le dernier. Je dois conserver une bonne attitude à travers ça. Sinon, le temps peut paraître long. Jonathan Drouin, attaquant du Canadien

Drouin s’est fait rassurant en précisant que les médecins lui avaient dit qu’il retrouverait sa pleine dextérité.

Il a aussi insisté sur le fait que sa blessure n’avait rien à voir avec la mise en échec que lui avait servie Alexander Ovechin plus tôt dans le match.

« C’est arrivé à ma première présence en troisième période, a-t-il expliqué. En comparaison avec la mise en échec d’Ovie [Alexander, NDLR], c’est vraiment une malchance de tomber sur mon poignet sur un petit jeu comme ça. »

Le no 92 regrette surtout de ne pas avoir pu profiter plus longtemps de son bon début de saison (15 points en 19 matchs).

Je me sentais de plus en plus confiant à chaque match. Je bâtissais sur quelque chose qui m’amenait à un autre niveau. C’est décevant d’avoir une blessure comme ça au moment où j’allais bien et l’équipe allait bien. Jonathan Drouin

Jonathan Drouin Photo : Getty Images / Christian Petersen

Témoin impuissant

Au sujet des déboires du Canadien, Drouin a fait preuve de diplomatie en soulignant qu’il lui était difficile de commenter parce qu’il n’était pas dans l’entourage immédiat de l’équipe depuis deux semaines.

Je regarde les matchs à la télé comme vous. C’est sûr qu’il y a de la frustration. Chaque équipe va vivre une période comme ça. Il faut trouver une façon de passer à travers. On reste tous ensemble. On n’est pas en train de se montrer du doigt. On est dans le même bateau. On va s’en sortir ensemble. Jonathan Drouin

Il a toutefois admis ressentir un peu de frustration de ne pouvoir aider ses coéquipiers.

« N’importe quel athlète vous le dira. C’est dur. Je suis frustré de voir ce qui se passe sur la glace et les résultats que l’on a. »

Enfin, Drouin s’est porté à la défense de Carey Price, cible de nombreuses critiques en ces temps difficiles.

« Carey Price est notre gardien. Je sais qu’il est le meilleur au monde. Oui, il a donné cinq buts, mais quand on regarde son arrêt en deuxième période, c’est le genre de moment où il nous donne une chance de gagner, a-t-il dit à propos du match de jeudi contre les Devils du New Jersey, la sixième défaite de suite du CH. On est confiants qu’il va revenir fort. Nous devons être meilleurs à cinq contre cinq. »

(avec les informations de Michaël Roy)