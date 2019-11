Carey Price dans l'une des pires séquences de sa carrière

Les statistiques sont relatives et il est facile de leur faire dire ce que l'on veut. Mais sur Carey Price, elles ne mentent pas: il connaît l'une de ses pires séquences depuis qu'il défend le filet du Tricolore.

Price a perdu ses cinq derniers départs. Il a connu pire quatre fois au cours de sa carrière, dont une série de huit défaites à l'hiver 2009, en pleine « guerre » Price-Halak.

Par contre, jamais lors de ces séries noires n'a-t-il affiché un taux d'efficacité aussi bas. Lors des cinq dernières défaites du Canadien, ce taux est de ,822.

Les pires séquences de défaites de Carey Price : Novembre 2019 : 5 défaites, 23 buts accordés sur 129 tirs (efficacité de ,822)

Mars 2018 : 7 défaites, 28 buts accordés sur 210 tirs (efficacité de ,867)

Octobre 2017 : 6 défaites, 23 buts accordés sur 165 tirs (efficacité de ,861)

Novembre 2009 : 7 défaites, 26 buts accordés sur 175 tirs (efficacité de ,851)

Mars 2009 : 8 défaites, 29 buts accordés sur 208 tirs (efficacité de ,861)

On relativise le faible taux d'arrêt au cours de ces cinq matchs par la qualité des chances de marquer que les adversaires ont obtenues. Par contre, depuis le début de la saison, ce taux est de ,897, bon pour le 47e rang dans la LNH. Trente-quatre gardiens qui ont joué au moins 10 matchs ont fait mieux. Price n'a jamais conclu une saison avec une efficacité inférieure à ,900.

Il est aussi frustré que tout le monde, c’est aussi simple que ça. Carey Price n’est pas différent du reste de l’équipe ou des entraîneurs. C’est frustrant de perdre six matchs d’affilés. Claude Julien, entraîneur-chef du Canadien de Montréal

Le gardien du Canadien n'a pas répondu aux questions des journalistes après la défaite contre les Devils jeudi soir et n'était pas à l'entraînement optionnel vendredi matin.

Joueurs et entraîneurs présents vendredi se sont toutefois portés à la défense de leur gardien numéro un.

« On a vu des buts que normalement Carey Price peut arrêter, mais on a aussi vu de gros arrêts de Carey Price. Ce qui est frustrant, c’est qu’on doit être capable de l’aider un peu. Hier [jeudi], quand on regarde le nombre de surnombres qu’on a donné, on ne l’aide surement pas », a mentionné l'entraîneur-chef Claude Julien.

« On est confiants dans ses moyens et on sait qu’il va revenir fort », a lancé Jonathan Drouin. « C’est à nous autres aussi comme équipe d’être un peu meilleurs à cinq contre cinq et de ne pas laisser de deux contre un ou des échappées », a expliqué celui qui a aussi précisé la nature de sa blessure vendredi matin.

Keith Kinkaid devant le but ce week-end

Claude Julien planifie d'envoyer dans la mêlée Keith Kinkaid ce week-end, sans préciser pour quel match. Le Canadien reçoit les Flyers de Philadelphie samedi après-midi et sera à Boston dimanche soir pour affronter les Bruins.

« Nous avons deux styles très différents Carey et moi. Peut-être que le mien, un peu plus anormal, pourra aider un peu », a fait valoir Kinkaid avec le sourire en coin, après l'entraînement.

« Je suis un gars très compétitif, je veux toujours être sur la glace. Je veux que l’équipe puisse avoir confiance en ses deux gardiens à chaque match », a ajouté celui qui n'a amorcé que 4 des 25 matchs du Canadien cette saison.

Kinkaid a inévitablement été témoin de chaque but accordé par Price au cours de cette dernière période difficile. Il tente de jouer son rôle d'adjoint du mieux qu'il le peut.

« J’essaie de l’encourager et de lui donner de la compétition amicale. Il sait quoi faire, c’est un professionnel hors pair et le meilleur de sa profession. Tout le monde passe à travers ce genre de moment, nous ne nous énervons pas avec ça », a précisé l'ancien des Devils.

Byron sur la liste des blessés, Oloffson rappelé

En fin d'après-midi, le Canadien a annoncé avoir rappelé le défenseur Gustav Olofsson du Rocket de Laval.

En 20 matchs cette saison dans la Ligue américaine, il a amassé sept mentions d'aide et affiché un différentiel de +1.

Oloffson a été acquis du Wild du Minnesota il y a un.

L'attaquant Paul Byron a par ailleurs été placé sur la liste des blessés, à la suite d'une intervention chirurgicale à un genou il y a 10 jours. Il devrait être de retour au jeu dans trois semaines.