Les Canadiennes en bronze aux mondiaux de trampoline

Sophiane Méthot, Sarah Milette, Samantha Smith et Rosie MacLennan ont reçu la note de 133,745 pour prendre le 3e rang, malgré une chute spectaculaire de Milette au cours de son programme.

« Nous avons une équipe formidable, et c’est un honneur et un privilège d’être aux côtés de mes collègues, a indiqué MacLennan, qui n’a pas participé à la finale, mais qui a aidé le Canada à s’y qualifier. Leur progression des dernières années est vraiment impressionnante. Nous avons du plaisir à l’entraînement, et nous nous appuyons les unes les autres. »

Même si c’est habituellement un sport individuel, nous avons une vraie approche d’équipe. Rosie MacLennan

« Je ne m’attendais certainement pas à monter sur un podium, a ajouté Milette, qui se remet d'une blessure à la cheville. C’était une belle surprise puisque les équipes des autres pays sont super fortes. Pour un retour de blessure, je n’aurais pas pu demander mieux. »

Smith s’est aussi qualifiée pour la finale en trampoline synchronisé avec une 6e place en qualifications avec Rachel Tam. Méthot et Milette se sont contentées du 19e rang.

Le quatuor japonais (165,225), devant son public, a remporté l’or, suivi des Britanniques (162,820).

Les représentantes de l’unifolié ont pris part à une autre finale, vendredi, en minitrampoline double.

Les Canadiennes Jordyn Miller-Burko, Laurence Roux et Kalena Soehn ont pris le 5e rang avec un pointage de 103,200. Les Américaines ont gagné cette épreuve avec 104,700 points.