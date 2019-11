Canadien : la spirale négative

Claude Julien ne cherche pas encore une solution tactique – il sent que sa philosophie est la bonne, après tout, ne l’a-t-elle pas guidé aux portes des séries éliminatoires l’an dernier avec un groupe que l’on croyait impotent –, mais plutôt un moyen de calmer ses joueurs, de leur permettre de retrouver leur concentration pendant les matchs.

L’observateur le plus néophyte du match de jeudi soir contre les Devils, le sixième revers de suite du CH, peut déterminer les lacunes.

Des surnombres en quantité, trois buts du New Jersey ont été inscrits lors de descentes à deux contre un, des erreurs de jugement, de mauvaises couvertures, des changements de trios inadéquats, bref, la panoplie complète du petit fascicule du fiasco en quelques étapes simples et efficaces.

Il va sans dire, a fait valoir Julien, que ce n’est pas ce qu’on enseigne .

Il y a évidemment de la frustration. Les gars veulent trop en faire. Quand tu fais ça, tu sors de ton élément, tu perds ta concentration. Notre travail est de les calmer pour qu’ils prennent les bonnes décisions.

Quand tu marques quatre buts, normalement tu devrais gagner. Mais de la façon dont on joue… prendre le mauvais homme, de mauvais changements, aller au banc au mauvais moment. On le montre sur vidéo, mais il faut le corriger. Les gars sont frustrés, ils veulent bien représenter le Canadien. Tout comme moi, je suis extrêmement frustré présentement. Je suis tanné de perdre , a ajouté l’entraîneur, le plus calmement du monde.

Nick Suzuki (no 14), Jesperi Kotkaniemi (no 15), Claude Julien, Joel Armia (no 40), Artturi Lehkonen (no 62) et Dominique Ducharme Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

C’est la stratégie de la maison. Le capitaine, dans ce cas-ci Julien, est debout dans la tempête, alors que le bateau prend l’eau de tous les côtés.

Le mois de novembre aurait dû être le tremplin du Tricolore pour qu’il prenne son envol. Clairement, la planche a cédé sous ses pieds.

Cette portion de calendrier, de loin la plus favorable de la saison, celle que l'équipe aurait dû utiliser pour se donner un coussin, a tout simplement été gaspillée.

Sa fiche de 4-4-3 lui vaut le 25e rang depuis l’Halloween (l’Halloween ajustée à la sauce montréalaise). Il est 26e en avantage numérique, à 12,9 %, 26e en désavantage, à 71,4 %.

Carey Price a maintenu une moyenne de 3,63 et un taux d’efficacité de ,886 pendant le mois. Pourtant, avant le duel contre les Rangers, là où, en dépit des trois défaites le précédant, le chaos s’est véritablement installé, le gardien pouvait difficilement porter le blâme.

Depuis ce temps, par contre, il a certainement sa part de responsabilités. Et en défense, c’est la catastrophe à tous les niveaux.

Le plus difficile dans ce genre de séquences est de permettre aux joueurs de retrouver le bon état d’esprit et de se concentrer. Étions-nous bons défensivement pendant les 20 premiers matchs de la saison? Non, mais on n’était pas aussi mauvais qu’on l’est présentement. Claude Julien

Toutes les équipes traversent des périodes sombres. Sauf que rien n’indique une éclaircie à court terme. Jeff Petry connaît peut-être ses pires moments depuis qu’il est arrivé au Québec. Ben Chiarot est retombé dans ses travers du début de saison. Hésitant, il s’est encore fait coincer profondément dans le territoire ennemi, jeudi, ce qui a directement mené au premier but du match des Devils.

Brett Kulak, le remplaçant de Cale Fleury, a terminé la soirée à -3 et Mike Reilly demeure une bombe à retardement dans son territoire.

Et l’on ne parle que des arrières.

C’est comme si le désir de s’en sortir au plus vite combiné à la peur de commettre des erreurs entraînent les joueurs du Tricolore dans un marasme paralysant duquel ils ne savent plus comment s’échapper.

La peur te retient. Quand tu as peur, tu hésites et le jeu devient trop rapide, tu vas faire des erreurs. Tu ne peux pas avoir peur. Cela va sans dire, c’est un sport d’instinct. Quand tu laisses la peur s’infiltrer… C’est difficile présentement. Tout ce que tu traverses comme épreuve dans ce sport est une occasion de se prouver individuellement et en tant qu’équipe. C’est ce que nous avons actuellement. Ce n’est pas le fun, on n’y prend pas plaisir, il faut passer à travers ça, on n’a pas d’autres choix. C’est aux joueurs de s’ajuster, les entraîneurs font tout ce qu’il faut. Nous commettons ces erreurs. Il faut arrêter , a expliqué Brendan Gallagher.

Loin de nous l’idée d'avoir l'air alarmiste, mais les espoirs de séries éliminatoires de l’équipe sont déjà compromis.

Disons que le CH vise une récolte de 94 points pour atteindre son objectif ce qui, dans l’Atlantique, nous en conviendrons, représente une estimation prudente pour participer au tournoi.

Il en a amassé 27 en 25 matchs. Un manque à gagner de 67 points au cours des 57 parties restantes. Ou, autrement dit, une fiche qui ressemblerait à 30-20-7. Pas impossible, mais lourde commande.

Comme équipe, on est dans une phase où chaque erreur qu’on fait semble finir dans le fond de notre filet. C’est décourageant, c’est frustrant. C’est ce qui rend une équipe encore plus vulnérable quand elle est mentalement fragile , a indiqué Julien.

Le Canadien a 48 heures pour retrouver ses esprits. Après quoi, si ce n’est pas le cas, les souvenirs de 2017-2018 feront surface.

En rafale

Jesperi Kotkaniemi a inscrit son premier but en 15 matchs, son premier au Centre Bell depuis le mois de février. Le Finlandais a également ajouté une passe dans ce qui a certainement été son meilleur match cette saison. Évidemment, il n’avait pas trop le cœur à la fête.

Julien a laissé de côté Cale Fleury pour la première fois depuis le 15 octobre. L’entraîneur a expliqué avoir voulu lui donner une pause après avoir perçu des failles dans son jeu récemment. Kulak, un gaucher, l’a remplacé à la droite de Reilly, mais l'Albertain de 25 ans a terminé la soirée avec un différentiel de -3. Mercredi, Christian Folin, un droitier naturel, avait été renvoyé à Laval à des fins de remise en forme.

Malgré une prestation de six filets de sa bande, P.K. Subban a aussi maintenu un différentiel de -3 pendant la rencontre. En un peu plus de 20 minutes de jeu, l’ancienne gloire du Tricolore n’a inscrit aucun point et n’a dirigé aucun tir au filet. En 24 matchs cette saison, Subban compte deux buts et trois passes. À le regarder aller, il est difficile de se départir de la sensation qu’il n’est plus l’ombre du joueur qu’il était il y a un an et demi à peine.